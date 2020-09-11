Тренер "Спартака" Тедеско заявил, что Кубок России является важным турниром для него

"Кубок очень важен для меня, с "Шальке" я несколько раз играл в Кубке Германии с командами из третьего и четвертого дивизионов, они бьются до конца, - сказал Тедеско. - Возможно, у них будет единственный шанс в жизни сыграть на таком стадионе, это будет шанс всей их жизни. Слышал, что в тренерском штабе "Родины" есть бывшие игроки "Спартака", можно представить их мотивацию. Это будет сложная игра, мы должны будем подготовиться, изучить, как они играют".

"У нас уже есть записи игр "Родины", подготовимся на 100%, - продолжил специалист. - Посмотрим, будет ли ротация, пока слишком рано говорить, у нас обширный состав. Сейчас мы сосредоточены на подготовке к дерби с ЦСКА, после этого будем готовиться к кубку, там будет видно".

4 сентября в Москве прошла жеребьевка группового этапа Кубка России, по итогам которой в одну группу попали "Спартак", "Родина" и красноярский "Енисей". "Родина" и "Енисей" принимают своих соперников на стадионах "Янтарь" в Москве и "Центральный" в Красноярске соответственно. 6 сентября генеральный директор "Родины" Константин Архипов сообщил ТАСС о том, что его клуб договорился со "Спартаком" о проведении очной встречи с красно-белыми на "Открытие-Арене".

Кубок России с сезоне-2020/21 проводится в новом формате, согласно ему вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них по одной команде от Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы РПЛ оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ - один матч на выезде, один на своем поле, клубы ПФЛ - оба матча дома.