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Футбол в России

Тренер "Спартака" Тедеско заявил, что Кубок России является важным турниром для него

В первом матче группового этапа турнира московский клуб сыграет со столичной "Родиной"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бетсити - Кубок России по футболу является важным турниром для главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско. Об этом специалист рассказал журналистам.

В матче группового этапа турнира "Спартак" 16 сентября на домашнем стадионе сыграет со столичной "Родиной". Игра начнется в 19:00 мск.

"Кубок очень важен для меня, с "Шальке" я несколько раз играл в Кубке Германии с командами из третьего и четвертого дивизионов, они бьются до конца, - сказал Тедеско. - Возможно, у них будет единственный шанс в жизни сыграть на таком стадионе, это будет шанс всей их жизни. Слышал, что в тренерском штабе "Родины" есть бывшие игроки "Спартака", можно представить их мотивацию. Это будет сложная игра, мы должны будем подготовиться, изучить, как они играют".

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"У нас уже есть записи игр "Родины", подготовимся на 100%, - продолжил специалист. - Посмотрим, будет ли ротация, пока слишком рано говорить, у нас обширный состав. Сейчас мы сосредоточены на подготовке к дерби с ЦСКА, после этого будем готовиться к кубку, там будет видно".

4 сентября в Москве прошла жеребьевка группового этапа Кубка России, по итогам которой в одну группу попали "Спартак", "Родина" и красноярский "Енисей". "Родина" и "Енисей" принимают своих соперников на стадионах "Янтарь" в Москве и "Центральный" в Красноярске соответственно. 6 сентября генеральный директор "Родины" Константин Архипов сообщил ТАСС о том, что его клуб договорился со "Спартаком" о проведении очной встречи с красно-белыми на "Открытие-Арене".

Кубок России с сезоне-2020/21 проводится в новом формате, согласно ему вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них по одной команде от Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы РПЛ оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ - один матч на выезде, один на своем поле, клубы ПФЛ - оба матча дома.

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