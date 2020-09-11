{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по легкой атлетике

Олимпийская чемпионка Чичерова планирует выступить на командном чемпионате России

На личном чемпионате России в Челябинске спортсменка заняла третье место

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова намерена выступить на командном чемпионате России по легкой атлетике, который пройдет в Сочи с 19 по 20 сентября. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

На личном чемпионате России в Челябинске Чичерова заняла третье место с результатом 1,85 метра.

"Я сама не поняла, почему у меня сегодня не получилось, - сказала Чичерова. - Здесь стоит отличная погода, прекрасный стадион, замечательная атмосфера. Возможно, я немного перегрелась в ожидании и остановилась на такой высоте. Жаль, конечно, что при имеющемся дефиците стартов так все сложилось".

"Теперь мне кажется, стоит поехать в Сочи и выступить на командном чемпионате России. В любимом Сочи что-то сделать хотя бы для команды", - добавила спортсменка.

Командный чемпионат страны станет последним крупным стартом национального легкоатлетического сезона.

Теги
Чемпионат России по легкой атлетике
Влияние коронавируса на спорт
В Японии могут снять ограничение на въезд для легионеров местных клубов
Власти страны рассматривают варианты смягчения запрета на пересечение границы
Читать полностью