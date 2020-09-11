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Чемпионат России по легкой атлетике

Борзаковский: Челябинск рассчитывает принять международные легкоатлетические соревнования

С 8 по 11 сентября в Челябинске проходил чемпионат России

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Челябинск будет улучшать легкоатлетическую инфраструктуру, чтобы иметь возможность принять международные соревнования. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

С 8 по 11 сентября в Челябинске проходил чемпионат России с участием сильнейших легкоатлетов страны.

"Сегодня [с губернатором Челябинской области] говорили не только о возможности проведения чемпионата России в 2022 году, но и о том, чего не хватает для проведения международных соревнований, - сказал Борзаковский. - Их здесь провести возможно, в советские годы Челябинск принимал международные старты".

"Мы строим такие планы, но все будет зависеть не только от нас, но и от решений президиума Всероссийской федерации легкой атлетики", - добавил он.

Главный тренер отметил, что для проведения международных соревнований необходимо улучшить систему фотофиниша, разминочное поле, поменять дорожку в манеже.

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Чемпионат России по легкой атлетике
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