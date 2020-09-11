Участников турнира претендентов могут доставить в Екатеринбург отдельным чартером

Во вторник Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о возобновлении турнира претендентов с 1 ноября. Принимающим городом станет Екатеринбург, где проходила первая часть турнира. FIDE также выбрала Тбилиси в качестве альтернативного места проведения соревнований.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Участников турнира претендентов на мировую шахматную корону могут доставить в Екатеринбург чартерным рейсом. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский.

"Мы готовы организовать чартер для восьми игроков, чтобы их вывезти из какой-либо страны", - сказал он.

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта, но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5). Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.