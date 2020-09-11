Чичерова назвала прекрасным выступление Ласицкене на первом старте после большого перерыва

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова считает, что чемпионка мира Мария Ласицкене прекрасно начала сезон, а не самый высокий результат, показанный этой спортсменкой, вполне объясним. Такое мнение Чичерова высказала журналистам.

Чемпионка мира в прыжках в высоту Ласицкене выиграла в своем первом турнире в сезоне

В пятницу Ласицкене одержала победу на чемпионате России с результатом 1,92 метра, Чичерова заняла третье место (1,85). Лучший результат сезона в мире (2,00) принадлежит двум украинским прыгуньям в высоту: Юлии Левченко и Ярославе Магучих.

"Маша как всегда прекрасна, просто условия сложились непростые. А для Маши, которая готовится через соревновательную практику, тем более. Для Марии соревнования - как вода для рыбы, поэтому естественно, что у нее что-то не получилось сегодня. Все-таки у нее первый старт был сегодня после слишком большого перерыва", - сказала Чичерова.

На зимнем чемпионате России - 2020, проходившем в Москве в конце февраля, Ласицкене была первой с результатом 2,00 метра. До сегодняшнего дня она больше не выступала на соревнованиях.

Титул чемпионки мира 2019 года в Дохе Марии принес прыжок на 2,04 метра. Обладательница серебряной награды чемпионата мира - 2019 Магучих показала тогда такой же результат, но уступила россиянке по попыткам.