Борзаковский остался доволен результатами легкоатлетов на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский остался доволен организацией чемпионата страны в Челябинске и показанными результатами спортсменов. Об этом он заявил журналистам после окончания соревнований.

Чемпионка мира в прыжках в высоту Ласицкене выиграла в своем первом турнире в сезоне

"Чемпионат России с организационной точки зрения прошел на высочайшем уровне, огромное спасибо руководству Челябинской области в лице губернатора Алексея Текслера и его команды, министерству спорта региона и всем, кто принимал участие в работе на этом чемпионате, - сказал Борзаковский. - Отдельно хочу поблагодарить судей, тренеров и спортсменов за то, что в этот сложный сезон, с учетом пандемии, в целом сумели реализовать себя".

"Перед командой не ставилась задача показать сверхрезультаты, но они все равно получились неплохими. Важнее было пройти соревновательную практику. Чемпионат во всех отношениях прошел здорово", - добавил он.

В частности, победы на турнире одержали чемпионы мира Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова.