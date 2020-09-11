Текслер: Челябинская область готова проводить международные легкоатлетические старты

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Челябинская область готова к тому, чтобы в будущем проводить как российские, так и международные соревнования по легкой атлетике. Об этом ТАСС рассказал губернатор региона Алексей Текслер.

Чемпионат России по легкой атлетике проходил с 8 по 11 сентября.

"Нам удалось в достаточно быстрый срок организовать и достойно провести это спортивное мероприятие. Рады, что чемпионат России по легкой атлетике, который, по сути, был первым крупным стартом сезона, состоялся, а спортсмены показали достойные результаты. Этот старт является подготовительным к следующему олимпийскому сезону, и мы рады, что Челябинск помог спортсменам в этом", - сказал Текслер.

"Челябинская область готова проводить как всероссийские, так и международные соревнования и в будущем. И сделаем все, чтоб это произошло", - добавил он.

Глава региона рассказал о своих впечатлениях от соревнований: "Они самые лучшие. Я с огромным удовольствием посмотрел сегодня соревнования в женских прыжках в высоту, где выступали наши лучшие спортсменки. Я очень рад за Марию Ласицкене, которая заняла здесь первое место, да и за остальных спортсменок тоже. Я надеюсь, что они ощутили наше гостеприимство, мы всех ждем к себе опять в гости", - отметил он.