В Японии могут снять ограничение на въезд для легионеров местных клубов

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Японии рассматривают возможность отмены ограничения на въезд в страну для иностранных спортсменов, которые выступают за местные клубы. Об этом в пятницу сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что присутствие легионеров должно повысить уровень конкуренции между командами Японии, что поможет укрепить навыки японских спортсменов в преддверии Игр в Токио. Между тем японские власти для предотвращения заражений намерены изолировать иностранцев на 14 дней по прибытии в страну. Помимо этого легионеры должны будут заблаговременно пройти тест на отсутствие инфицирования, отмечает агентство.

Из-за пандемии Япония запретила въезд для граждан почти 130 стран, включая США, государства ЕС и Юго-Восточной Азии, Китай, Южную Корею, Россию, Белоруссию, Украину. Тем не менее в правительстве изучают возможность смягчения ограничений на въезд иностранных граждан в страну, которые были ранее введены из-за пандемии. В частности, власти Японии начали рассмотрение возможности снятия ограничений для граждан 12 государств, включая Китай и Южную Корею. В первую очередь это будет касаться бизнес-делегаций, деловых поездок и людей, имеющих разрешение на постоянное проживание.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.