IBU не планирует исключать какие-либо этапы из календаря Кубка мира в предстоящем сезоне

ТАСС, 11 сентября. Международный союз биатлонистов (IBU) в предстоящем сезоне планирует в полном объеме провести Кубок мира. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Первый этап Кубка мира должен пройти с 27 по 29 ноября в Финляндии, всего в календаре значатся девять этапов. Мировое первенство запланировано на период с 9 по 21 февраля 2021 года.

"IBU признает, что это очень трудное время для биатлонной семьи, как и для всех видов спорта, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить максимальное количество мероприятий, которые мы можем провести, всегда гарантируя, что здоровье и благополучие спортсменов и всех заинтересованных сторон является нашим главным приоритетом, - сказал глава IBU Олле Далин. - Мы удовлетворены разработанным планом, который позволит биатлонистам всех уровней получить доступ к международным соревнованиям в следующем сезоне".

"Мы также планируем поддерживать региональные соревнования. Разработка концепции развития региональных соревнований является одним из столпов плана развития IBU, и мы рассмотрим, можно ли и как это применить в следующем сезоне", - добавил он.

Исполнительный комитет IBU 26 и 27 сентября примет решение о необходимости внесения изменений в программе Кубка мира в ноябре и декабре. Юниорский чемпионат мира пройдет согласно плану в Австрии с 24 февраля по 7 марта 2021 года. В ноябре и декабре будут отменены соревнования в рамках Кубка IBU, сезон в котором теперь стартует в январе 2021 года.