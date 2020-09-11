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Летние олимпийские виды спорта

Состав участников Кубка России по борьбе определится в конце сентября

Турнир пройдет с 9 по 11 октября в Уфе

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Состав участников Кубка России по греко-римской борьбе на призы президента Республики Башкортостан будет определен к концу сентября, когда завершится учебно-тренировочный сбор национальной команды в Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

Турнир пройдет с 9 по 11 октября в Уфе. Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал ТАСС, что в соревнованиях примут участие около 300 борцов.

"Рады, что нас ждет такой турнир, готовимся к нему, сейчас команда находится на сборе в Кабардино-Балкарии, - сказал Когуашвили. - Думаю, что окончательный состав участников турнира будет определен к концу сбора, который завершится 27-28 сентября".

Кубок России станет первым стартом по греко-римской борьбе после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

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