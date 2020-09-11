Колумбиец Мартинес выиграл 13-й этап "Тур де Франс"

ТАСС, 11 сентября. Колумбиец Даниэль Мартинес из команды EF Pro Cycling стал победителем 13-го этапа шоссейной веломногодневки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию 191,5 км за 5 часов 1 минуту 47 секунд.

Второе место занял немец Леннард Кемна из Bora-Hansgrohe, отставший от победителя на четыре секунды. Третьим стал его соотечественник и партнер по команде Максимилиан Шахман (отставание - 51 секунда).

14-й этап по горной местности протяженностью 194 км пройдет 12 сентября.

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.