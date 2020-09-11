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КХЛ

Матчи МХЛ между "Спартаком" и "Крыльями Советов" перенесены на 3-4 октября

Игры передвинули по просьбе "Спартака"

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игры Париматч - Молодежной хоккейной лиги между "Крыльями Советов" и "Спартаком", запланированные на 15 и 16 сентября, перенесены на начало октября. Об этом ТАСС сообщили в отделе коммуникаций "Крыльев Советов".

"В связи с отсутствием возможности у команды "Спартак" сыграть в матчах лига по просьбе "Спартака" перенесла игры на 3 и 4 октября", - сообщили в отделе коммуникаций.

Сезон МХЛ стартовал 3 сентября. "Спартак" провел две игры против "Риги" (1:0, 2:3) и занимает в Западной конференции 10-е место. "Крылья Советов" после четырех матчей набрали 5 очков и занимают седьмую позицию.

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