Фигуристы Тарасова и Морозова не выступят на контрольных прокатах сборной России

"Они не должны были на них выступать. У нас не было в индивидуальных планах прокатов, потому что сейчас у нас три старта подряд - Кубок России и этап Гран-при в США, - сказал Траньков. - Они только что прилетели из США для участия в Кубке России, потому что в этом году это обязательно. А на Гран-при они могут стартовать только на "Скейт Америка", потому что ребята там тренируются постоянно, и Международный союз конькобежцев (ISU) озвучил это правило изначально".

"Но у нас вмешался еще и внутренний чемпионат, и получилась такая несостыковка, не зависящая от нас. Было сделано правило, что чемпион России и серебряный призер не могут встречаться на этапах кубка страны между собой, и первыми выбирают для себя этапы чемпионы России - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они взяли себе более удобные для нас этапы, и нам оставались только первые два, потому что третий этап в Сочи пройдет во время "Скейт Америка", а четвертый занят Бойковой и Козловским. Поэтому на контрольных прокатах мы не можем выступить просто никак - такой график сложен даже для молодых спортсменов, не говоря уже о взрослых", - добавил тренер.

Контрольные прокаты российской сборной пройдут 12 и 13 сентября. Этап гран-при в США запланирован на период с 23 по 25 октября. В Кубке России спортсмены выступят на этапах в Сызрани (18-22 сентября) и Москве (10-13 октября).

Тарасова и Морозов катаются в паре с 2012 года. Они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратными серебряными призерами чемпионатов мира, двукратными чемпионами Европы.