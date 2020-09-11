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Летние олимпийские виды спорта

Выборы президента Федерации гандбола России пройдут 16 октября

Действующим президентом организации является Сергей Шишкарев
Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Выборы главы Федерации гандбола России (ФГР) состоятся 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В пятницу состоялось заседание исполкома ФГР, который утвердил дату отчетно-выборной конференции, она состоится в Москве 16 октября.

Действующим президентом ФГР является Сергей Шишкарев, он возглавляет федерацию с апреля 2015 года. Шишкарев выдвинул свою кандидатуру на переизбрание.

Согласно федеральному закону "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", проведение выборов руководителей и (или) руководящих органов общероссийских спортивных федераций по виду или видам спорта, включенным в программу Олимпийских и Паралимпийских игр, должно проходить не менее чем один раз в четыре года. При этом такие выборы должны быть проведены не позднее шести месяцев после дня окончания соответственно Олимпийских и Паралимпийских игр.

Поскольку проведение Олимпийских игр 2020 года в связи с пандемией коронавируса было отложено на год, у ряда федераций по летним видам спорта возникли вопросы относительно сроков проведения очередных конференций.

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