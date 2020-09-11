"Тамбов" уладил проблемы, возникшие у "Уфы" по прилете в Саранск на матч РПЛ

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Уфа" столкнулся со сложностями в аэропорту Саранска после прилета на матч седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова", ситуацию удалось урегулировать. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.

"У водителя была просроченная справка, сейчас уже все нормально - нашли нового водителя, команда поехала, - сказал Худяков. - Не знаю, с чем это было связано".

В пятницу главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в Instagram сообщил о том, что команда не смогла покинуть аэропорт Саранска, поскольку у водителя автобуса не оказалось справки об отрицательном тесте на коронавирус. Специалист написал об инциденте около 18:00 мск, отметив, что игроки находились в аэропорту вместо того, чтобы готовиться к предстоящей встрече. Игра между "Тамбовом" и "Уфой" запланирована на 12 сентября, начало - 13:45 мск.

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов также подтвердил слова Евсеева о том, что у водителя не оказалось справки. "Мы к принимающей стороне претензий не имеем, - отметил он. - Видимо, кто-то забыл, что у водителя должна быть такая справка, поэтому пришлось принять меры по защите от ковида, хотя никаких симптомов у него не было. Сейчас все в порядке, передвижение нашей команды безопасно".

"Конечно, было бы лучше, чтобы таких инцидентов не было, но злого умысла искать в этом не стоит. Это случайность. Бывали и более неприятные эпизоды в истории нашей команды. Надеюсь, что ребята справятся", - добавил собеседник агентства.

"Тамбов" после шести туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. Располагающаяся на 12-й позиции "Уфа" имеет в своем активе пять очков. От зоны прямого вылета команды отделяет одно и два очка соответственно.