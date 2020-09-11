Траньков: Тарасова и Морозов испытывают сложности с подготовкой произвольной программы

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов испытывают затруднения с подготовкой новой произвольной программы к предстоящему сезону. Об этом ТАСС сообщил тренер пары Максим Траньков.

"Ребята находятся в неплохой готовности, раны боевые, травмы все залечены, можно было тренироваться в полную силу, - сказал Траньков. - Единственное - есть небольшие сложности с готовностью произвольной программы. Было решение ее поменять, ввиду сложностей с переездом и прочим сделать это получилось довольно поздно. В экстренном порядке ее накатываем, и еще, конечно, в ней будут изменения, поэтому мы пока даже не озвучиваем музыку к ней, еще не все устаканилось".

"Разговоров о возврате к старой произвольной даже нет, но есть разные варианты как музыкального сопровождения, так и последовательности элементов, - добавил Траньков. - Короткую же поменять не успели, да и в принципе Марина Олеговна Зуева приняла решение ее оставить. Мы сделали в ней небольшие изменения в соответствии с техническими требованиями этого года - поддержка будет другая, тодес, а все остальное осталось".

Ранее стало известно, что фигуристы не выступят на контрольных прокатах сборной России из-за напряженного индивидуального графика.

Тарасова и Морозов катаются в паре с 2012 года. Они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратными серебряными призерами чемпионатов мира, двукратными чемпионами Европы.