Драфт НХЛ 2020 года пройдет 6-7 октября

ТАСС, 11 сентября. Драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года состоится 6-7 октября. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Драфт НХЛ изначально должен был состояться 26 и 27 июня в Монреале, однако позже его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Церемония пройдет в онлайн-формате. Ранее лига утвердила в качестве дней проведения драфта 9 и 10 октября, однако сроки были скорректированы.

Первый пик на драфте НХЛ 2020 года будет за "Нью-Йорк Рейнджерс", следом будут выбирать "Лос-Анджелес", "Оттава", "Детройт", "Оттава", "Анахайм", "Нью-Джерси" и "Баффало".

18-летний российский голкипер системы петербургского СКА Ярослав Аскаров занимает первое место среди европейских вратарей в рейтинге Центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед драфтом 2020 года. 19-летний вратарь системы казанского "Ак Барса" Амир Мифтахов стал пятым в рейтинге европейских голкиперов. 18-летний нападающий Родион Амиров из системы уфимского "Салавата Юлаева" расположился на пятой строчке среди полевых игроков Европы. Лучшим полевым игроком в рейтинге является немец Тим Штюцле из немецкого "Мангейма".

Рейтинг североамериканских вратарей возглавил Николас Доус из канадского "Гуэлфа" (Хоккейная лига Онтарио), среди полевых игроков под первым номером идет лучший хоккеист молодежного чемпионата мира - 2020 канадский нападающий Алексис Лафренье ("Римуски", Главная юниорская хоккейная лига Квебека).