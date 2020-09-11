Первый канал покажет полуфинал US Open с участием Даниила Медведева

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Первый канал будет транслировать полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису (US Open) между Даниилом Медведевым и австрийцем Домиником Тимом. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба канала.

Медведев и Тим сыграют за выход в финал US Open

"Игра получится мучительной". Медведев и Тим сыграют за выход в финал US Open

"Мы покажем матч Медведев - Тим в полуфинале US Open", - сообщили в пресс-службе.

Встреча состоится 12 сентября, начало - 01:00 мск.

В другом полуфинале встретятся испанец Пабло Карреньо-Буста и представляющий Германию Александр Зверев.

Медведев располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В активе россиянина семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше US Open он дошел до финала, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

US Open завершится 13 сентября. Соревнования проходят без зрителей. Призовой фонд составляет $53,4 млн.