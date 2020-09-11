"Авангард" на выезде обыграл "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 11 сентября. Омский "Авангард" в гостях обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске в присутствии 1580 зрителей и завершилась со счетом 4:0.

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Заброшенными шайбами отметились Сергей Толчинский (6-я и 59-я минуты), Денис Зернов (28) и Оливер Каски (28). Голкипер "Авангарда" Эмиль Гарипов отразил 25 бросков.

"Авангард" одержал четвертую победу подряд со старта сезона, клуб возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 8 очков. "Металлург" прервал серию из трех побед и располагается на третьей строчке, набрав 6 очков.

В следующем матче омская команда 13 сентября в гостях сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым", клуб из Магнитогорска в этот же день примет нижегородское "Торпедо".

В другом матче игрового дня нижегородское "Торпедо" на выезде в серии буллитов переиграло екатеринбургский "Автомобилист". Основное время матча и овертайм завершились со счетом 3:3.