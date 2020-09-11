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Федерация гандбола РФ согласовала продление контракта с тренером женской сборной Мартином

Новое соглашение с 52-летним испанским специалистом будет рассчитано до конца сезона-2020/21
Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) согласовал продление соглашения с главный тренером женской сборной страны Амбросом Мартином. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

Новый контракт с 52-летним испанским специалистом будет рассчитан до конца сезона-2020/21. В июле Мартин досрочно покинул пост главного тренера клуба "Ростов-Дон".

Мартин возглавил женскую сборную России в августе 2019 года, став первым иностранным главным тренером в истории национальных гандбольных сборных. В декабре прошлого года сборная России под его руководством заняла третье место на чемпионате мира в Японии, впервые за десять лет завоевав медали мирового первенства.

"Ростов-Дон" под руководством Мартина по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, стал победителем кубка страны, занял второе место в Лиге чемпионов (2018/19).

Также Мартин работал в испанских "Наранко" и "Ичако", венгерском "Дьёре" и сборной Румынии. Вместе с "Дьёром" он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и четыре раза признавался лучшим тренером турнира.

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