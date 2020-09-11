Заслужить улыбку королевы. В Челябинске завершился чемпионат России по легкой атлетике

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Челябинск впервые стал местом проведения чемпионата России по легкой атлетике. Дебют "королевы спорта" в столице Южного Урала оказался весьма успешным, поэтому нельзя исключать, что не за горами тот день, когда сюда приедут не только российские легкоатлетические звезды.
В новейший период истории России летние чемпионаты страны по легкой атлетике до этого года проходили 28 раз. Девять первенств России прошло в Туле, семь - в Чебоксарах, пять - в Москве, три - в Казани, два - в Санкт-Петербурге, по разу - в Саранске и Жуковском.
Первоначально летний чемпионат России - 2020 должен был пройти в июне в Чебоксарах, однако из-за пандемии турнир был сначала перенесен на середину августа, а к концу июля Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение провести главный легкоатлетический старт года в Челябинске с соблюдением всех эпидемиологических требований Роспотребнадзора. И Челябинск со своей миссией, по мнению гостей и участников соревнований, отлично справился.
"Нам удалось в достаточно быстрый срок организовать и достойно провести это спортивное мероприятие, - сказал ТАСС губернатор Челябинской области Алексей Текслер. - Рады, что чемпионат России по легкой атлетике, который, по сути, был первым крупным стартом сезона, состоялся, а спортсмены показали достойные результаты. Этот старт является подготовительным к следующему олимпийскому сезону, и мы рады, что Челябинск помог спортсменам в этом".
"Челябинская область готова проводить как всероссийские, так и международные соревнования и в будущем. И сделаем все, чтоб это произошло", - добавил он.
Исполнительный директор ВФЛА Борис Гришин заявил ТАСС, что федерация очень благодарна правительству Челябинской области, а также региональному министерству физической культуры и спорта, которые в условиях пандемии пошли навстречу ВФЛА и сумели в очень короткое время организовать этот турнир. "Если говорить про спортсменов, то они довольны стадионом и в целом организацией. Да и с погодой нам тоже повезло, сейчас в Челябинске стоит настоящее лето", - отметил Гришин.
Челябинск может претендовать на чемпионат России - 2022
Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский рассказал, что в заключительный день чемпионата России ему удалось обсудить с губернатором региона легкоатлетические перспективы Южного Урала.
"Сегодня говорили не только о возможности проведения чемпионата России в 2022 году, но и о том, чего не хватает для проведения международных соревнований, - сказал Борзаковский. - Их здесь провести возможно, в советские годы Челябинск принимал международные старты. Мы строим такие планы, но все будет зависеть не только от нас, но и от решений президиума Всероссийской федерации легкой атлетики", - пояснил он.
Борзаковский отметил, что для проведения международных соревнований на челябинском стадионе имени Елены Елесиной необходимо улучшить систему фотофиниша, разминочное поле, поменять дорожку в манеже.
Звезды благодарят болельщиков
Чемпионат России, который проходил с 8 по 11 сентября, выдался на редкость представительным. Впервые за долгие годы в нем приняли участие практически все лидеры российской легкой атлетики, за исключением, пожалуй, только бегуньи Антонины Кривошапки и прыгуна с шестом Тимура Моргунова. Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков, пока лишенные возможности выступать на международных стартах, вызвали в Челябинске настоящий легкоатлетический бум. Трибуны стадиона во время их выступлений были полны зрителями, а сами звезды очень старались порадовать своих болельщиков высокими результатами.
"Здесь стоит отличная погода, прекрасный стадион, замечательная атмосфера", - сказала журналистам олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова. "Сегодня у меня очень странные впечатления, я, естественно, недовольна результатом, но хочу сказать спасибо Челябинску за гостеприимство. Классные сектор и болельщики", - добавила Ласицкене.
"Перед командой не ставилась задача показать в Челябинске сверхрезультаты, но они все равно получились неплохими. Важнее было пройти соревновательную практику. Чемпионат во всех отношениях прошел здорово", - подчеркнул, в свою очередь, главный тренер национальной команды Борзаковский.
На чемпионате России было разыграно 40 комплектов наград. Чемпионами страны стали Игорь Образцов (100 м), Ильфат Садеев (200 м), Максим Федяев (400 м), Константин Холмогоров (800 м), Сергей Дубровский (1 500 м), Владимир Никитин (5 000 м), Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Тимофей Чалый (400 м с барьерами), Максим Якушев (3 000 м с препятствиями), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Александр Грипич (прыжки с шестом), Александр Меньков (прыжки в длину), Денис Обертышев (тройной прыжок), Алексей Худяков (метание диска), Валерий Пронкин (метание молота), Николай Орлов (метание копья), Александр Лесной (толкание ядра), Сергей Тимшин (десятиборье).
Среди женщин золотые медали завоевали Кристина Хорошева (100 м, 200 м), Полина Миллер (400 м), Александра Гуляева (800, 1 500 м), Светлана Аплачкина (5 000 м), Нина Морозова (100 м с барьерами), Вера Чалая (400 м с барьерами), Екатерина Ивонина (3 000 м с препятствиями), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Екатерина Конева (тройной прыжок), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Полина Лукьяненкова (прыжки в длину), Екатерина Строкова (метание диска), Софья Палкина (метание молота), Вера Ребрик (метание копья), Наталья Тронева (толкание ядра), Александра Бутвина (семиборье).