Заслужить улыбку королевы. В Челябинске завершился чемпионат России по легкой атлетике

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Челябинск впервые стал местом проведения чемпионата России по легкой атлетике. Дебют "королевы спорта" в столице Южного Урала оказался весьма успешным, поэтому нельзя исключать, что не за горами тот день, когда сюда приедут не только российские легкоатлетические звезды.

В новейший период истории России летние чемпионаты страны по легкой атлетике до этого года проходили 28 раз. Девять первенств России прошло в Туле, семь - в Чебоксарах, пять - в Москве, три - в Казани, два - в Санкт-Петербурге, по разу - в Саранске и Жуковском.

Первоначально летний чемпионат России - 2020 должен был пройти в июне в Чебоксарах, однако из-за пандемии турнир был сначала перенесен на середину августа, а к концу июля Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение провести главный легкоатлетический старт года в Челябинске с соблюдением всех эпидемиологических требований Роспотребнадзора. И Челябинск со своей миссией, по мнению гостей и участников соревнований, отлично справился.

"Нам удалось в достаточно быстрый срок организовать и достойно провести это спортивное мероприятие, - сказал ТАСС губернатор Челябинской области Алексей Текслер. - Рады, что чемпионат России по легкой атлетике, который, по сути, был первым крупным стартом сезона, состоялся, а спортсмены показали достойные результаты. Этот старт является подготовительным к следующему олимпийскому сезону, и мы рады, что Челябинск помог спортсменам в этом".

"Челябинская область готова проводить как всероссийские, так и международные соревнования и в будущем. И сделаем все, чтоб это произошло", - добавил он.

Исполнительный директор ВФЛА Борис Гришин заявил ТАСС, что федерация очень благодарна правительству Челябинской области, а также региональному министерству физической культуры и спорта, которые в условиях пандемии пошли навстречу ВФЛА и сумели в очень короткое время организовать этот турнир. "Если говорить про спортсменов, то они довольны стадионом и в целом организацией. Да и с погодой нам тоже повезло, сейчас в Челябинске стоит настоящее лето", - отметил Гришин.

Челябинск может претендовать на чемпионат России - 2022

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский рассказал, что в заключительный день чемпионата России ему удалось обсудить с губернатором региона легкоатлетические перспективы Южного Урала.