Федерация водно-моторного спорта России будет развивать мотосерфинг

КОНАКОВО /Тверская область/, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мотосерфинг является зрелищным, интересным и модным видом спорта, Федерация водно-моторного спорта России будет развивать эту дисциплину. Об этом ТАСС рассказал президент федерации Михаил Ершов.

Кубок России по водно-моторному спорту в классах "Аквабайк" и ряда новых дисциплин стартовал в пятницу в акватории Верхней Волги на базе event-отеля "Конаково Ривер Клаб". Данный турнир является финальным соревнованием сезона в аквабайке и дебютным для класса "мотосерфинг".

"Появился в этом году новый класс - мотосерфинг. Будем его развивать, он зрелищный и интересный, - сказал Ершов. - Повезло, что в пятницу стих ветер, а для мотосерфа комфортно, когда ровная поверхность воды. Мы бы просто не увидели скорости, которые видим сейчас".

"Мотосерф, безусловно, зрелищный спорт, к тому же тема серфинга вообще модная. Сейчас проходят гонки, но в будущем, возможно, появится дисциплина с трюками", - добавил Ершов.

Глава федерации отметил удобство места проведения Кубка России. "Территория для нас комфортная - Волга здесь широкая, удобно ставить дистанцию. Удобная логистика. Все очень компактно, рядом с водой, за это мы и любим "Конаково Ривер Клаб" - чувствуем себя как дома", - сказал Ершов.

Победителем Кубка России в дисциплине "мотосерфинг" стал Сергей Федоров, второе место занял Константин Лисица, третье - Иван Токмачев.