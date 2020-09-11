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Футбол в России

РФС присудил брянскому "Динамо" еще одно техническое поражение

Клуб ФНЛ из-за случаев заражения коронавирусом не смог сыграть со "Спартаком-2" и "Нефтехимиком"

ТАСС, 11 сентября. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил брянскому "Динамо" техническое поражение в отмененном матче восьмого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против нижнекамского "Нефтехимика". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча восьмого тура должна была состояться 9 сентября, но была отменена из-за обнаружения случаев заражения коронавирусом в брянском клубе. Ранее КДК РФС присудил клубу техническое поражение по той же причине в отмененном матче седьмого тура против столичного "Спартака-2".

Брянское "Динамо" набрало 12 очков после девяти матчей и располагается на 13-м месте в турнирной таблице. "Нефтехимик" имеет в активе 17 очков после восьми игр и идет вторым, "Спартак-2" с 16 очками после восьми игр занимает четвертое место.

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