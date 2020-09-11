КХЛ подтвердила перенос четырех матчей "Йокерита"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла четыре ближайших матча хельсинкского "Йокерита". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе лиги.

"Йокерит" объявил, что ближайшие пять матчей клуба в КХЛ перенесены из-за коронавируса

Перенесены на более поздний срок домашние матчи клуба против "Северстали" (15 сентября) и "Металлурга" (17 сентября), а также игры в Подольске с "Витязем" (19 сентября) и с ЦСКА в Москве (21 сентября). Ранее КХЛ перенесла матч клуба против казанского "Ак Барса", который должен был состоятся в пятницу.

9 сентября "Йокерит" провел матч регулярного чемпионата против "Нефтехимика", позднее в команде из Нижнекамска выявили семь случаев заражения коронавирусом.

"В соответствии с предписанием финских властей "Йокерит" должен пройти двухнедельный карантин, из-за чего проведение четырех ближайших матчей команды невозможно. О дате и времени проведения матчей Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно, каждый конкретный перенос лига будет согласовывать с клубами", - сообщили в пресс-службе.

"Йокерит" провел три матча в текущем сезоне, клуб одержал две победы и потерпел одно поражение.