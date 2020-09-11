Состоялся первый тур молодежного чемпионата России по футболу

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" обыграли "Ростов" со счетом 2:1 в домашнем матче первого тура первенства России среди молодежных команд (игроков не старше 19 лет).

В составе победителей дубль оформил Ираклий Малеов (33-я (с пенальти) и 43-я минуты). У ростовчан отличился Руслан Безруков (10).

С этого сезона молодежный чемпионат России проходит в новом формате. В турнире, помимо 16 молодежных команд клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги, играют четыре команды академий из Юношеской футбольной лиги. Клубы на первом этапе разделены на две группы по 10 команд, на втором этапе по пять лучших команд каждой группы разыграют места с первого по 10-е, пять худших - с 11-го по 20-е.

В прошлом сезоне молодежный чемпионат России не был доигран из-за пандемии коронавируса, победителем было признано лидировавшее на тот момент московское "Динамо".

Второй тур пройдет 16 сентяря.

Результаты остальных матчей игрового дня:

"Арсенал" (Тула) - "Спартак" (Москва) - 1:0;

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва) - 0:2;

"Химки" (Московская область) - "Урал" (Екатеринбург) - 1:2;

ЦСКА (Москва) - "Рубин" (Казань) - 2:1;

"Академия Коноплева" (Тольятти) - "Уфа" - 0:0;

"Чертаново" (Москва) - "Динамо" (Москва) - 1:3;

"Ахмат" (Грозный) - "Ротор" (Волгоград) - 2:0;

"Тамбов" - "Сочи" - 2:0;

УОР (Московская область) - "Строгино" (Москва) - 2:1.