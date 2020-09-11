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US Open

Тарпищев: Звонарева могла быть лучшей теннисисткой мира, если бы не травма

Глава Федерации тенниса России считает, что возвращение теннисистки в спорт сравнимо с подвигом
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Победительница Открытого чемпионата США (US Open) в парном разряде россиянка Вера Звонарева была бы лучшей теннисисткой мира, если бы не травма. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В пятницу 36-летняя Звонарева стала победительницей парного турнира US Open вместе с немкой Лаурой Зигемунд. В 2012 году россиянка получила травму плеча, после которой долго восстанавливалась. Наивысшая позиция Звонаревой в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) - вторая.

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"Звонарёва молодец, она безотказно всегда играла в Кубке Федерации, она настоящий спортсмен, - сказал Тарпищев. - Если бы не травма, которая выбила ее на три года, могла быть первой в мире. Возвращение же после травмы сравнимо с подвигом, я не знаю таких женщин, ввернувшихся на такой уровень после такого продолжительного времени. Так что позвоню, поздравлю - она большая молодец, у нее к тому же был день рождения на прошлой неделе".

Звонарева одержала вторую победу на US Open в парном разряде, в 2006 году он выиграла турнир вместе с француженкой Натали Деши. Также она является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2012 года в паре со Светланой Кузнецовой. Зигемунд впервые победила на турнире серии Большого шлема.

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