Тарпищев: Звонарева могла быть лучшей теннисисткой мира, если бы не травма

В пятницу 36-летняя Звонарева стала победительницей парного турнира US Open вместе с немкой Лаурой Зигемунд. В 2012 году россиянка получила травму плеча, после которой долго восстанавливалась. Наивысшая позиция Звонаревой в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) - вторая.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Победительница Открытого чемпионата США (US Open) в парном разряде россиянка Вера Звонарева была бы лучшей теннисисткой мира, если бы не травма. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Звонарёва молодец, она безотказно всегда играла в Кубке Федерации, она настоящий спортсмен, - сказал Тарпищев. - Если бы не травма, которая выбила ее на три года, могла быть первой в мире. Возвращение же после травмы сравнимо с подвигом, я не знаю таких женщин, ввернувшихся на такой уровень после такого продолжительного времени. Так что позвоню, поздравлю - она большая молодец, у нее к тому же был день рождения на прошлой неделе".

Звонарева одержала вторую победу на US Open в парном разряде, в 2006 году он выиграла турнир вместе с француженкой Натали Деши. Также она является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2012 года в паре со Светланой Кузнецовой. Зигемунд впервые победила на турнире серии Большого шлема.