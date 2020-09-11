Фигуристка Загорски перенесла коронавирус, но восстановилась к прокатам в Москве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Тиффани Загорски во время подготовки к контрольным прокатам сборной перенесла коронавирус, однако это не помешает ее выступлению - она успела сделать всю запланированную работу и восстановиться. Об этом ТАСС сообщила тренер Елена Кустарова.

"После сборов в Новогорске Тиффани заболела коронавирусом, однако это происходило в легкой форме, серьезного лечения не потребовалось. Она, как и вся наша группа, в том числе тренер Светлана Алексеева, также находились на самоизоляции. Всю запланированную работу Тиффани и ее партнер Джонатан Гурейро успели сделать, Тиффани восстановилась, они выступят на прокатах сборной", - сообщила Кустарова.

Контрольные прокаты кандидатов в сборную России по фигурному катанию пройдут в Москве 12-13 сентября. Танцевальный дуэт Загорски и Гурейро подтвердил свое участие.