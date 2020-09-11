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Фигурное катание

Фигуристка Загорски перенесла коронавирус, но восстановилась к прокатам в Москве

По словам тренера Елены Кустаровой, заболевание протекало в легкой форме
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Тиффани Загорски во время подготовки к контрольным прокатам сборной перенесла коронавирус, однако это не помешает ее выступлению - она успела сделать всю запланированную работу и восстановиться. Об этом ТАСС сообщила тренер Елена Кустарова.

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"После сборов в Новогорске Тиффани заболела коронавирусом, однако это происходило в легкой форме, серьезного лечения не потребовалось. Она, как и вся наша группа, в том числе тренер Светлана Алексеева, также находились на самоизоляции. Всю запланированную работу Тиффани и ее партнер Джонатан Гурейро успели сделать, Тиффани восстановилась, они выступят на прокатах сборной", - сообщила Кустарова.

Контрольные прокаты кандидатов в сборную России по фигурному катанию пройдут в Москве 12-13 сентября. Танцевальный дуэт Загорски и Гурейро подтвердил свое участие.

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Фигурное катание
Фигурное катание
Дуэт Загорски и Гурейро пропустил три недели подготовки к прокатам из-за коронавируса
Тиффани Загорски перенесла заболевание в легкой форме
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