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US Open

Камельзон: Звонарева здорово играла на US Open в парном разряде

Заслуженный тренер России назвал победу россиянки в финале парного разряда красотой женского тенниса
Владимир Камельзон Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Владимир Камельзон
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Вера Звонарева продемонстрировала хорошую игру на Открытом чемпионате США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

В пятницу 36-летняя Звонарева стала победительницей парного турнира US Open вместе с немкой Лаурой Зигемунд. В финале они обыграли американку Николь Меличар и китаянку Сюй Ифань со счетом 6:4, 6:4.

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"Это большая победа, большой титул, у нее была очень достойная партнерша, они стоили друг друга, нашли друг друга, - сказал Камельзон. - Эта победа - красота женского тенниса, американка и китаянка оказали достойное сопротивление. Приятно, что во второй раз Звонарева победила на US Open, приятно, что в США награждают россиян, это заслуга, в первую очередь, нашего ветерана Веры Звонаревой и Федерации тенниса России. Это флаг России, когда он появляется на таких турнирах, на том континенте, это вызывает огромное уважение и гордость. Поздравляю Веру, она здорово играла, очень рад, что она находится в строю, это очень приятно".

Звонарева одержала вторую победу на US Open в парном разряде, в 2006 году она выиграла турнир вместе с француженкой Натали Деши. Также она является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2012 года в паре со Светланой Кузнецовой. Зигемунд впервые победила на турнире серии Большого шлема.

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