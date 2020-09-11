КХЛ примет решение по ближайшим матчам "Нефтехимика" 12 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Решение относительно возможного переноса ближайших матчей нижнекамского "Нефтехимика" Континентальная хоккейная лига (КХЛ) примет 12 сентября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе КХЛ.

В четверг стало известно, что результаты тестов семи членов клуба на коронавирусную инфекцию дали первично положительный результат. Отменен гостевой матч команды против рижского "Динамо", который должен был состояться 11 сентября.

"Совместно с Роспотребнадзором было принято решение о том, что команда "Нефтехимик" со своего выезда возвращается в Нижнекамск, где представители клуба пройдут углубленное исследование. Исследование биоматериалов будет проводить московская лаборатория. Вечером 12 сентября КХЛ и Роспотребнадзор выработают совместное решение по участию клуба в ближайших матчах", - говорится в сообщении.

"Нефтехимик" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, в активе клуба 2 очка в трех матчах.