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Фигурное катание

Дуэт Загорски и Гурейро пропустил три недели подготовки к прокатам из-за коронавируса

Тиффани Загорски перенесла заболевание в легкой форме

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро пропустили три недели подготовки к контрольным прокатам кандидатов в сборную России из-за коронавируса у партнерши. Об этом ТАСС сообщил Гурейро.

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"Летом мы хорошо поработали на сборах в Новогорске, все прошло просто отлично. Но после сборов произошло так, что Тиффани заболела коронавирусом, и это, конечно, было большой неожиданностью для всех нас. Из-за этого пришлось пропустить три недели. Но завтра мы надеемся всех порадовать своим прокатом", - сказал Гурейро.

Загорски и Гурейро являются бронзовыми призерами чемпионата России прошлого года.

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