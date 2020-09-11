Дуэт Загорски и Гурейро пропустил три недели подготовки к прокатам из-за коронавируса

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро пропустили три недели подготовки к контрольным прокатам кандидатов в сборную России из-за коронавируса у партнерши. Об этом ТАСС сообщил Гурейро.

"Летом мы хорошо поработали на сборах в Новогорске, все прошло просто отлично. Но после сборов произошло так, что Тиффани заболела коронавирусом, и это, конечно, было большой неожиданностью для всех нас. Из-за этого пришлось пропустить три недели. Но завтра мы надеемся всех порадовать своим прокатом", - сказал Гурейро.

Загорски и Гурейро являются бронзовыми призерами чемпионата России прошлого года.