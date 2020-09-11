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Фигурное катание

Чемпионы мира среди юниоров Панфилова и Рылов пропустят контрольные прокаты сборной России

Причина пропуска - операция по удалению кисты у партнера

ТАСС, 11 сентября. Чемпионы мира среди юниоров по фигурному катанию в парных соревнованиях Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов не выступят на контрольных прокатах сборной России. Об этом Панфилова написала в Instagram.

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Контрольные прокаты сборной России запланированы на 12 и 13 сентября. Причиной пропуска стали проблемы со здоровьем у Рылова.

"К сожалению, мы не сможем выступить на контрольных прокатах сборной России по состоянию здоровья, - написала Панфилова. - Моему партнеру Дмитрию была сделана срочная операция по удалению кисты и будет сделала в скором времени по удалению миндалин, которые и дали осложнения в виде кисты. Надеемся на ваше понимание и поддержку".

Панфилова и Рылов становились золотыми, серебряными и бронзовыми призерами финалов юниорских Гран-при. Также на их счету золотые и серебряные награды юниорского чемпионата мира, победа на зимних юношеских Олимпийских играх (2020).

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Фигурное катание
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