Чемпионы мира среди юниоров Панфилова и Рылов пропустят контрольные прокаты сборной России

ТАСС, 11 сентября. Чемпионы мира среди юниоров по фигурному катанию в парных соревнованиях Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов не выступят на контрольных прокатах сборной России. Об этом Панфилова написала в Instagram .

Контрольные прокаты сборной России запланированы на 12 и 13 сентября. Причиной пропуска стали проблемы со здоровьем у Рылова.

"К сожалению, мы не сможем выступить на контрольных прокатах сборной России по состоянию здоровья, - написала Панфилова. - Моему партнеру Дмитрию была сделана срочная операция по удалению кисты и будет сделала в скором времени по удалению миндалин, которые и дали осложнения в виде кисты. Надеемся на ваше понимание и поддержку".

Панфилова и Рылов становились золотыми, серебряными и бронзовыми призерами финалов юниорских Гран-при. Также на их счету золотые и серебряные награды юниорского чемпионата мира, победа на зимних юношеских Олимпийских играх (2020).