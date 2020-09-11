СКА нанес "Локомотиву" первое поражение в новом сезоне КХЛ

ТАСС, 11 сентября. Петербургский СКА обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко (5-я минута), Антон Бурдасов (9), Лукас Бенгтссон (25) и Эмиль Галимов (60). У проигравших отличились Денис Алексеев (32) и Никита Черепанов (58). Защитник СКА Антон Белов провел 600-й матч в КХЛ.

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав семь очков в четырех матчах. "Локомотив" потерпел первое поражение в сезоне и занимает третью строчку, имея в активе шесть очков после четырех встреч.

В следующем матче подопечные Валерия Брагина 13 сентября должны дома сыграть с нижнекамским "Нефтехимиком", чей матч в пятницу с рижским "Динамо" был перенесен из-за случаев заражения коронавирусом в команде. В субботу КХЛ примет решение по ближайшим матчам нижнекамской команды. "Локомотив" 13 сентября примет челябинский "Трактор".