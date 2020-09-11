СКА нанес "Локомотиву" первое поражение в новом сезоне КХЛ

ТАСС, 11 сентября. Петербургский СКА обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко (5-я минута), Антон Бурдасов (9), Лукас Бенгтссон (25) и Эмиль Галимов (60). У проигравших отличились Денис Алексеев (32) и Никита Черепанов (58). Защитник СКА Антон Белов провел 600-й матч в КХЛ.
СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав семь очков в четырех матчах. "Локомотив" потерпел первое поражение в сезоне и занимает третью строчку, имея в активе шесть очков после четырех встреч.
В следующем матче подопечные Валерия Брагина 13 сентября должны дома сыграть с нижнекамским "Нефтехимиком", чей матч в пятницу с рижским "Динамо" был перенесен из-за случаев заражения коронавирусом в команде. В субботу КХЛ примет решение по ближайшим матчам нижнекамской команды. "Локомотив" 13 сентября примет челябинский "Трактор".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|4
|3
|0
|0
|0
|1
|0
|14-10
|7
|2
|ЦСКА
|4
|2
|0
|1
|0
|1
|0
|10-6
|7
|3
|Локомотив
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|14-8
|6
|4
|Йокерит
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-1
|4
|5
|Северсталь
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-9
|4
|6
|Спартак
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|10-12
|4
|7
|Динамо Мн
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|12-13
|4
|8
|Витязь
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|10-8
|2
|9
|Динамо Р
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-9
|2
|10
|Сочи
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|4-11
|2
|11
|Динамо М
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|4-8
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Авангард
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|15-3
|8
|2
|Автомобилист
|4
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|14-5
|7
|3
|Металлург
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|11-6
|6
|4
|Салават Юлаев
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|14-11
|6
|5
|Ак Барс
|4
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|11-12
|6
|6
|Барыс
|4
|2
|0
|0
|0
|1
|1
|11-12
|5
|7
|Торпедо НН
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|14-15
|4
|8
|Трактор
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|6-7
|3
|9
|Нефтехимик
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|5-11
|2
|10
|Сибирь
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|5-9
|1
|11
|Куньлунь
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|4-15
|0
|12
|Амур
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|7-19
|0