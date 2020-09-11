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КХЛ

СКА нанес "Локомотиву" первое поражение в новом сезоне КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу петербургской команды
Хоккеисты СКА Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Хоккеисты СКА
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Петербургский СКА обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко (5-я минута), Антон Бурдасов (9), Лукас Бенгтссон (25) и Эмиль Галимов (60). У проигравших отличились Денис Алексеев (32) и Никита Черепанов (58). Защитник СКА Антон Белов провел 600-й матч в КХЛ.

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав семь очков в четырех матчах. "Локомотив" потерпел первое поражение в сезоне и занимает третью строчку, имея в активе шесть очков после четырех встреч.

В следующем матче подопечные Валерия Брагина 13 сентября должны дома сыграть с нижнекамским "Нефтехимиком", чей матч в пятницу с рижским "Динамо" был перенесен из-за случаев заражения коронавирусом в команде. В субботу КХЛ примет решение по ближайшим матчам нижнекамской команды. "Локомотив" 13 сентября примет челябинский "Трактор".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА430001014-107
2ЦСКА420101010-67
3Локомотив430000114-86
4Йокерит32000019-14
5Северсталь32000019-94
6Спартак420000210-124
7Динамо Мн411000212-134
8Витязь310000210-82
9Динамо Р31000027-92
10Сочи30100024-112
11Динамо М30000034-80
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Авангард440000015-38
2Автомобилист430010014-57
3Металлург430000111-66
4Салават Юлаев430000114-116
5Ак Барс412000111-126
6Барыс420001111-125
7Торпедо НН410100214-154
8Трактор31000116-73
9Нефтехимик31000025-112
10Сибирь40001035-91
11Куньлунь40000044-150
12Амур40000047-190

 

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