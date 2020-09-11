Футболист "Химок" Корян заявил, что ему не за что извиняться перед судьей Москалевым

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Полузащитник "Химок" Аршак Корян считает, что ему не за что извиняться перед воронежским арбитром Владимиром Москалевым, который назначил спорный пенальти в ворота подмосковной команды в финале Олимп - Кубка России с "Зенитом" (0:1), а в субботу рассудит матч химчан против "Урала" в рамках седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Такое мнение Корян высказал ТАСС.

После финального матча, который прошел 25 июля, недовольный судейским решением Корян написал в Instagram: "Чемпионское судейство, судьи выиграли кубок".

"В своем посте я акцентировал внимание только на судейскую ошибку, никого в нем не оскорблял, мне не что извиняться, - сказал Корян. - Переступили через эту тему, эмоции после того матча прошли, сейчас все ребята настраиваются на игру с "Уралом" независимо от того, кто ее судит. Никто не застрахован от ошибок, тот матч уже в прошлом".

"Настрой боевой, у нас не меньшая мотивация, чем у соперника. Все в команде хотят добиться первой победы в чемпионате, и мы приложим все усилия, чтобы это произошло уже в матче против "Урала", - добавил Корян.

После шести игр "Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице с тремя очками.