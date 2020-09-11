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КХЛ

Тренер "Нефтехимика" считает, что команда обойдется без переноса ближайших матчей

Ранее в составе нижнекамской команды были выявлены случаи заражения коронавирусом

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и нижнекамским "Нефтехимиком" с большой долей вероятности состоится. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер нижнекамской команды Вячеслав Буцаев.

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Игра "Нефтехимика" с рижским "Динамо", которая должна была пройти 11 сентября, была перенесена, поскольку у семи игроков нижнекамской команды по прилете в Ригу были выявлены первичные положительные результаты тестов на коронавирус.

"Мы прилетели в Нижнекамск, пройдем в субботу процедуру согласно требованиям Роспотребнадзора. Потом будем принимать решения согласно регламенту и результатам тестирования, которое должно быть в этот же день, - сказал Буцаев. - Что касается игры 13 сентября со СКА, то очень большая вероятность, что сыграем".

Ранее "Йокерит" объявил о том, что финская команда сядет на двухнедельный карантин после игры с "Нефтехимиком", которая прошла 9 сентября.

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