Александр Медведев: Звонарева победой на US Open доказала, что еще на многое способна

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Победа Веры Звонаревой в парном разряде на Открытом чемпионате США по теннису говорит о том, что спортсменка еще способна на многое в профессиональном спорте. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор турниров WTA и АТР в Петербурге Александр Медведев.

36-летняя Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд обыграли американку Николь Мелихар и китаянку Сюй Ифань со счетом 6:4, 6:4.

"Очень рады этому, гордимся ей, она у нас выступала и выигрывала наш турнир, - сказал Медведев. - Она показывает, что играть никогда не поздно. Теннису и другим видам спорта все возрасты покорны".

"Впереди еще "Ролан Гаррос", если она будет успешно играть там, то может попасть на итоговый турнир в парном разряде. Перспективы есть. Она была блестящим одиночным игроком и в паре очень хорошо играет, не так часто это бывает, но с ней это случилось", - добавил собеседник агентства.

Для Звонаревой победа в финале US Open в парном разряде стала второй в карьере, в 2006 году она выиграла турнир вместе с француженкой Натали Деши. Россиянка располагается на 86-й строчке в парном рейтинге WTA, на ее счету девять титулов в парном разряде на турнирах под эгидой организации. Помимо двух титулов на US Open, она в паре со Светланой Кузнецовой в 2012 году выиграла Открытый чемпионат Австралии.

В одиночном разряде на счету Звонаревой 12 побед на турнирах WTA. Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в финал на Открытом чемпионате США (2010) и Уимблдоне (2010). Спортсменка дважды доходила до полуфинала Открытого чемпионата Австралии (2009, 2011). В 2008 году она завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр.