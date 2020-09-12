ТАСС, 12 сентября. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Федор Чудинов защитил золотой пояс WBA в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в подмосковных Химках, он выиграл у британца Умара Садика техническим нокаутом в 12-м раунде.

В послужном списке 32-летнего Чудинова теперь 23 победы (16 нокаутом), два поражения. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015-2016 годах, один раз его защитил. Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет британец Каллум Смит, поясом регулярного чемпиона мира - мексиканец Сауль Альварес.

32-летний Садик потерпел второе поражение, также на его счету 10 побед (6 нокаутом).