Боксеру Садику оказали срочную медицинскую помощь после нокаута от Чудинова

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Срочная медицинская помощь потребовалась британскому боксеру Умару Садику после поражения от россиянина Федора Чудинова, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Чудинов победил Садика техническим нокаутом в бою за золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг.

Садику после боя потребовалась кислородная маска, он не ориентировался в пространстве, медики оказали боксеру оперативную медицинскую помощь.

В послужном списке 32-летнего Чудинова теперь 23 победы (16 нокаутом), два поражения. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015-2016 годах, один раз его защитил. Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет британец Каллум Смит, поясом регулярного чемпиона мира - мексиканец Сауль Альварес.