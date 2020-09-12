Защита титула "Ливерпулем" и амбиции "Челси". В субботу стартует футбольный сезон в АПЛ

ТАСС, 12 сентября. Очередной розыгрыш Английской премьер-лиги (АПЛ) стартует в субботу четырьмя встречами - состоятся игры между "Фулхэмом" и "Арсеналом", "Кристал Пэласом" и "Саутгемптоном", "Ливерпулем" и "Лидсом", "Вест Хэмом" и "Ньюкаслом". В воскресенье пройдут встречи "Вест Бромвич" - "Лестер" и "Тоттенхэм" - "Эвертон", а в понедельник - "Шеффилд Юнайтед" - "Вулверхэмптон" и "Брайтон" - "Челси".

Также были запланированы игры "Манчестер Сити" - "Астон Вилла" и "Бёрнли" - "Манчестер Юнайтед", но АПЛ перенесла их. Причиной такого шага стало участие клубов из Манчестера в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. "Манчестер Сити" дошел до четвертьфинала главного еврокубкового турнира, где 15 августа со счетом 1:3 уступил французскому "Лиону". "Манчестер Юнайтед" завершил выступление в Лиге Европы днем позже, проиграв в полуфинале испанской "Севилье" - 1:2.

Действующий чемпион Англии "Ливерпуль" впервые с 1990 года начнет защиту титула. В предыдущий раз команда завоевывала этот трофей еще до образования АПЛ. С 1992 по 2019 год они четырежды становились вторыми и только в прошлом сезоне сумели прервать неудачную серию. В первом матче нового сезона команде под руководством немецкого специалиста Юргена Клоппа предстоит сыграть с "Лидсом", который является последним победителем чемпионата страны до создания АПЛ.

В сезоне-2019/20 коллектив из Лидса под руководством аргентинца Марсело Бьелсы занял первое место во втором по силе дивизионе английского футбола. Команда вернулась в АПЛ после 16-летнего перерыва. За это время клуб играл не только во второй по силе лиге Англии, но и опускалась в третий дивизион (2007-2010). В честь южноамериканского тренера власти города на месяц переименовали улицу.

В элиту английского футбола также поднялись "Вест Бромвич" и "Фулхэм". Отсутствие этих клубов в АПЛ не было долгим - первый вернулся после двухлетнего отсутствия, второму понадобился один год. По итогам сезона-2019/20 места этой тройке клубов в АПЛ освободили "Норвич", "Борнмут" и "Уотфорд".

Сезон без зимней паузы

АПЛ всегда привлекала любителей футбола тем, что матчи в этом турнире проходят даже в новогодние праздники. Точных дат игр в эти дни в новом календаре нет, но уже сейчас известно, что два тура намечены на 28 декабря и 2 января. Позже встречи будут разнесены на несколько дней, некоторые из них точно попадут на последний день 2020 года и первый день 2021 года.

В стартующем в субботу чемпионате не будет зимней паузы. В прошлом розыгрыше АПЛ игры 21-го тура прошли 1 и 2 января, а 22-й тур стартовал 10 января. В этом сезоне от такой практики пришлось отказаться из-за того, что футбольный календарь сбился в связи с пандемией коронавируса.

Стартующий розыгрыш завершится 23 мая 2021 года. Уже 11 июня начнется перенесенный на следующее лето чемпионат Европы по футболу. На стадионе "Уэмбли" в Лондоне пройдут три матча группового этапа, в каждом из которых сыграет сборная Англии. В плей-офф на этой арене будут сыграны одна из встреч 1/8 финала, оба полуфинала и финал турнира.

Стоит отметить, что в связи с пандемией сезон начинается без зрителей на трибунах. При этом руководство АПЛ готово к зиме пересмотреть свою позицию. Решение будет приниматься после анализа эпидемиологической обстановки.

"Челси" готовится бросить вызов "Ливерпулю"

По информации портала Transfermarkt, к моменту начала сезона клубы АПЛ общими усилиями потратили на трансферы €828,25 млн. Эта сумма на €826,46 млн меньше потраченных средств в прошлом сезоне. Общий объем трат английских клубов еще может увеличиться, так как трансферное окно в первом сезоне после коронавирусной паузы закроется только в полночь 17 октября.

Шесть клубов, которые выступят в еврокубках в новом сезоне, потратили на новичков больше половины от общей суммы, вложенной в трансферы (€446,3 млн). "Ливерпуль" второй год подряд ведет себя скромно на трансферном рынке - в прошлом сезоне самой дорогой покупкой стал японский нападающий австрийского "Зальцбурга" Такуми Минамино (€8,5 млн), а этим летом клуба заплатил за защитника греческого "Олимпиакоса" Константиноса Цимикаса €13 млн. Единственной крупной продажей стал трансфер в петербургский "Зенит" хорватского защитника Деяна Ловрена. Как заявлял ТАСС гендиректор российской команды Александр Медведев, фигурирующая в СМИ сумма в размере €12 млн не соответствует действительности.

Серебряный и бронзовый призеры прошлого сезона "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" также были не очень активны в короткое межсезонье. Первые летом за €45 млн продали в немецкую "Баварию" форварда Лероя Сане, а также не стали продлевать контракты с полузащитником Давидом Сильвой и резервным вратарем Клаудио Браво. Вторые к началу сезона ничего не заработали на продажах. Из звездных футболистов "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента покинул чилийский нападающий Алексис Санчес, который решил остаться в итальянском "Интере", где в прошлом сезоне играл на правах аренды.

При этом клубы не делали громких приобретений. Вице-чемпион укрепил линию обороны голландским игроком Натаном Аке, который до этого выступал за вылетевший из АПЛ "Борнмут" (€45,3 млн). Бронзовые призеры АПЛ подписали контракт с полузащитником голландского "Аякса" Донни ван де Беком (€39 млн).

Самым активным игроком на трансферном рынке стал занявший четвертое место в прошлом сезоне "Челси". Лондонцы потратили на новичков €223,2 млн, самым дорогим приобретением клуба и всего летнего трансферного окна стал полузащитник немецкого "Байера" Кай Хаверц - за 21-летнего игрока клуб из Леверкузена выручил €81 млн. Также состав команды пополнили форвард немецкого "Лейпцига" Тимо Вернер (€53 млн), защитник английского "Лестера" Бен Чилуэлл (€50,2 млн) и полузащитник голландского "Аякса" Хаким Зиеш (€40 млн). На правах свободных агентов к "Челси" присоединились защитники Маланг Сарр и Тьяго Силва, выступавшие в чемпионате Франции за "Ниццу" и ПСЖ, при этом клуб выручил с продаж нападающего Альваро Мораты, полузащитников Марио Пашалича и Натана €74 млн.

Завершившие прошлый сезон в зоне Лиги Европы "Лестер" и "Тоттенхэм" подошли к новому чемпионату с небольшими изменениями в составе. Первые за €24 млн заменили ушедшего в "Челси" Чилуэлла способным сыграть на обоих флангах обороны Тимоти Кастанем из итальянской "Аталанты". Финалист Лиги чемпионов сезона-2018/19 приобрел двух игроков в центр поля - Джовани Ло Чельсо ("Бетис", €32 млн) и Пьер-Эмиля Хёйбьерга ("Саутгемптон", €16,6 млн). Еще одним новичком лондонцев стал правый защитник Мэтт Доэрти, за которого клуб заплатил "Вулверхэмптону" €16,8 млн.