Триумф Веры. Звонарева, пропустившая три года из-за травм, выиграла US Open в паре

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева в пятницу в паре с немкой Лаурой Зигемунд стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису (US Open). В финале были повержены американка Николь Меличар и китаянка Сюй Ифань - 6:4, 6:4.

На прошлой неделе Звонаревой исполнилось 36 лет, а до этого она пропустила около трех лет, залечивая травму плеча. Как заявил ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, подобных камбэков в женском теннисе он не встречал.

"Звонарева молодец, она безотказно всегда играла в Кубке Федерации, она настоящий спортсмен, - сказал Тарпищев. - Если бы не травма, которая выбила ее на три года, могла быть первой в мире. Возвращение же после травмы сравнимо с подвигом, я не знаю женщин, вернувшихся на такой уровень после такого продолжительного времени".

Звонарева одержала вторую победу на US Open в парном разряде, в 2006 году она выиграла турнир вместе с француженкой Натали Деши. Также она является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2012 года в паре со Светланой Кузнецовой. Зигемунд впервые победила на турнире серии Большого шлема.

"Это были особенные две недели для меня, потому что я долгое время отсутствовала в туре, я долго не играла. Я думаю, что одна из самых важных вещей - это то, что мне нравилось проводить время на корте с Лаурой, она заставила меня чувствовать себя хорошо на корте. Она очень меня поддержала, думаю, это помогло нам пережить тяжелые матчи", - сказала Звонарева после матча пресс-службе турнира.

Флаг России на US Open

В этой победе вся красота женского тенниса. Так в беседе с ТАСС охарактеризовал успех россиянки заслуженный тренер России Владимир Камельзон.