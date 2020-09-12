Чемпионат Испании по футболу стартует в субботу тремя матчами

ТАСС, 12 сентября. Тремя матчами в субботу стартует розыгрыш высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу. Турнир должен был начаться в пятницу игрой между "Атлетиком" и "Гранадой", но в последний момент испанские спортивные власти и местная федерация футбола убедили лигу не проводить игры в будние дни.

С начала сентября по середину мая 2021 года будут сыграны 38 туров. В отличие от предыдущих чемпионатов, пауза зимой не предусмотрена - команды выйдут на поле уже 3 января. Связано это с поздним началом турнира, так как прошлый чемпионат завершился в середине июля. Он находился под угрозой срыва из-за коронавируса, но был возобновлен после трехмесячного перерыва.

По итогам предыдущего сезона победителем стал "Реал", завоевавший данный титул в 34-й раз. Неудачным выдался сезон для "Барселоны". Во-первых, каталонцы не сумели остановить "Реал", отстав от него на пять очков. Во-вторых, клуб разгромно проиграл в четвертьфинале Лиги чемпионов "Баварии" (2:8).

После завершения сезона был уволен главный тренер Кике Сетьен. Вместо него из сборной Нидерландов пришел один из известных игроков "Барселоны" 90-х годов Рональд Куман.

Третье место в чемпионате сезона-2019/20 занял мадридское "Атлетико". Команда за счет дополнительных показателей (разница забитых и пропущенных мячей) обошла "Севилью", ставшую минувшим летом победителем Лиги Европы.

В первом туре не сыграют оба лидера элитного дивизиона. "Барселона" должна была на выходных дома встретиться с "Эльче", а "Реал" - с "Хетафе". Однако их игры перенесены, так как клубам предоставлен отдых после их участия в Лиге чемпионов.

Страсти по Месси

Лионель Месси, которого можно назвать символом "Барселоны" в новейшей истории, был в межсезонье близок к уходу из клуба. Аргентинец мог стать еще одной жертвой Кумана, задумавшего омолодить состав. Информация об уходе Месси стала появляться ближе к концу августа после встречи игрока и тренера. Специалист заявил капитану "Барселоны", что при нем в команде не будет никаких поблажек.

Еще в конце августа говорилось о том, что Месси ждали в "Интере", "Ювентусе" и "Манчестер Сити". Однако пугала громадная сумма отступных за уход игрока, составляющая €700 млн. Сам футболист предпринимал попытки уйти из клуба бесплатно, указывая на такую возможность в контракте, но "Барселона" заявила, что нападающий мог покинуть ее без компенсации лишь до 10 июня. 4 сентября было опубликовано интервью игрока порталу Goal, в котором он сообщил, что останется в команде на сезон.

Месси не захотел судиться с клубом, огромное влияние на решение остаться оказала и его семья. Однако чистка состава продолжится. В "Севилью" вернулся 32-летний хорватский полузащитник Иван Ракитич, отпустили еще одного ветерана Артуро Видаля. Клуб намерен также избавиться и от Луиса Суареса.

Пополнили состав каталонцев полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич (€60 млн), который пока является самым дорогим трансфером клуба в межсезонье. Также свыше €30 млн было заплачено португальской "Браге" за полузащитника Франсишку Тринкау. За €72 млн каталонцы продали в "Ювентус" полузащитника Артура.

Черышев опять один

Действующий чемпион не отличился громкими покупками. "Реал" за €40 млн продал в итальянский "Интер" воспитанника своей академии Ашрафа Хакими, который выступал до этого в аренде за немецкую "Боруссию". При этом в клуб вернулись из аренды пятеро футболистов.

В отличие от чемпиона, "Атлетико" отметился громким трансфером - за €56 млн из "Челси" был выкуплен Альваро Мората. Также вернулся из аренды нападающий Никола Калинич. "Севилья", купившая у "Барселоны" Ракитича, рассталась с защитником Симоном Кьером, которого приобрел "Милан".

Из россиян в чемпионате Испании снова остался один полузащитник Денис Черышев, выступающий за "Валенсию". Футболист не покинул команду, испытывающую финансовые проблемы. Другой россиянин Федор Смолов, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за "Сельту", помог клубу остаться в элите и вернулся в московский "Локомотив".