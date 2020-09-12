Хоккеист "Колорадо" Натан Маккиннон стал лауреатом "Леди Бинг Трофи"

ТАСС, 12 сентября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Натан Маккиннон стал лауреатом приза "Леди Бинг Трофи". Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Леди Бинг Трофи" вручается хоккеисту, который на протяжении регулярного чемпионата демонстрировал образец честной спортивной борьбы в сочетании с высоким игровым мастерством. Приз учрежден в 1925 году. С тех пор его лауреатами среди россиян становились Александр Могильный (1) и Павел Дацюк (4).

Номинантами премии текущего сезона были Маккиннон, Остон Мэттьюс ("Торонто") и Райан О'Райлли ("Сент-Луис"). Предыдущим лауреатом стал форвард "Флориды" Александр Барков. Маккиннон набрал в голосовании 984 балла, обогнав более чем на 300 пунктов ставшего вторым Мэттьюса (616). Канадец стал третьим представителем "Колорадо", который был удостоен приза, ранее награду получали Джо Сакик (2001) и О'Райлли (2014).

Маккиннон в минувшем регулярном чемпионате набрал 93 (35 голов + 58 передач) очка. В плей-офф на его счету 25 (9+16) баллов. "Колорадо" во втором раунде Кубка Стэнли уступил "Далласу" со счетом 3-4 в серии.