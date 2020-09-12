"Йокерит" пока вне игры. КХЛ перенесла пять матчей финской команды из-за коронавируса

ТАСС, 12 сентября. Текущий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может захлестнуть большое количество переносов игр из-за коронавируса. С вечера четверга КХЛ объявила о переносе на неопределенный срок шести встреч, в пяти из которых пять должен был принять участие финский "Йокерит". Однако первые случаи заражения коронавирусом обнаружились в нижнекамском "Нефтехимике". Команду с окончания предсезонной подготовки захлестнуло заболевание, изначально имевшее мало общего с коронавирусом, так как у большинства представителей клуба были только признаки ОРЗ. После пребывания в изоляции на базе "Нефтехимик" провел два домашних матча против петербургского СКА (1:2) и подмосковного "Витязя" (4:3). Дальше команда отправилась на свой первый выезд по маршруту Хельсинки - Рига - Санкт-Петербург.

На эту тему Тесты на коронавирус семи хоккеистов "Нефтехимика" дали первично положительные результаты

Игру с рижским "Динамо", которая была запланирована на 11 сентября, пришлось перенести. У семи хоккеистов гостей после прилета экспресс-тесты на SARS-CoV-2 выявили первично положительные результаты. "Нефтехимик" сначала отправился в Санкт-Петербург, но потом вернулся в Нижнекамск. "Мы прилетели в Нижнекамск, пройдем в субботу процедуру, как того требует Роспотребнадзор. Потом будем принимать решение, основываясь на регламенте и результатах тестирования", - рассказал ТАСС главный тренер "Нефтехимика" Вячеслав Буцаев. Ближайшие матчи "Нефтехимика" под вопросом В пятницу же стало известно, что не состоится игра между "Йокеритом" и казанским "Ак Барсом". Сначала об этом ТАСС сообщил близкий к ситуации источник, позднее информацию подтвердила пресс-служба КХЛ. Оказалось, что из семи первично положительных результатов тестов хоккеистов "Нефтехимика" подтвердились четыре случая. Оперативно отреагировал "Йокерит", пресс-служба которого прямо заявила, что игравшие против "Нефтехимика" 9 сентября хоккеисты попали в контактную группу и могли быть заражены коронавирусом. "Другие сотрудники команды не контактировали с соперником и не подвергались воздействию вируса, - сообщила пресс-служба хельсинкского клуба. - Команда "Йокерит" прошла тестирование на коронавирус 10 сентября, все результаты отрицательные. Однако заражение не исключается, поэтому хоккеисты были помещены в карантин на 14 дней".

На эту тему КХЛ подтвердила перенос четырех матчей "Йокерита"