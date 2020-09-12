Боксер Садик госпитализирован после боя с Чудиновым в Москве

ХИМКИ /Московская область/, 12 сентября. /ТАСС/. Британский боксер Умар Садик госпитализирован в одну из больниц Москвы после боя с россиянином Федором Чудиновым. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Чудинов победил британца техническим нокаутом в поединке за золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. Садику после боя потребовалась кислородная маска, он не ориентировался в пространстве, медики оказали боксеру оперативную медицинскую помощь. Позже британцу, находившемуся на допинг-контроле, стало плохо. После этого спортсмену вызвали скорую.

"Умара [Садика] госпитализировали", - сказал собеседник агентства, не уточнив характер проблем со здоровьем. При этом было отмечено, что боксер начал "отхаркивать кровью".

В послужном списке 32-летнего Чудинова теперь 23 победы (16 нокаутом), два поражения. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA (2015-2016), один раз его защитил. Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет британец Каллум Смит, поясом регулярного чемпиона мира - мексиканец Сауль Альварес. 32-летний Садик потерпел второе поражение, также на его счету 10 побед (6 нокаутом).