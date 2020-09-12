Медведев проиграл Тиму и не смог выйти в финал US Open

ТАСС, 12 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев уступил австрийцу Доминику Тиму в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open). Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) в пользу 27-летнего австрийца. Матч продолжался 2 часа 53 минуты. В финале Тим сыграет против немецкого теннисиста Александра Зверева.

Теннисисты в четвертый раз встречались друг с другом. Тим одержал третью победу. Медведев побеждал соперника только один раз.

Россиянину 24 года, он располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В активе Медведева семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше US Open он дошел до финала, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

Тим занимает третье место в мировом рейтинге. В его активе 16 побед на турнирах под эгидой организации. Австриец ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема. Он дважды выходил в финал Открытого чемпионата Франции (2018, 2019) и один раз играл в решающем матче Открытого чемпионата Австралии (2020), на US Open спортсмен ранее не добирался дальше четвертьфинала.

Соревнования завершатся 13 сентября. Действующим победителем является Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Турнир проходит без зрителей.