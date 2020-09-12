"Айлендерс" сократили отставание в серии плей-офф НХЛ с "Тампой"

В составе победителей шайбы забросили Кэл Клаттербак (13-я минута), Адам Пелек (32), Энтони Бовилье (34), Брок Нельсон (57) и Жан-Габриэль Пажо (60). У проигравших отличились Михаил Сергачев (17), Ондржей Палат (43) и Тайлер Джонсон (53).

ТАСС, 12 сентября. "Тампа" проиграла "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:5 в третьем матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне при пустых трибунах.

В активе Сергачева также результативная передача, в текущем плей-офф он набрал 7 (2 гола + 5 передач) очков. Форвард "Тампы" Никита Кучеров отметился одним ассистом, на его счету 23 (6+17) балла. Голкипер команды Андрей Василевский совершил 31 сейв.

Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 34 броска. Лучшим игроком матча стал Нельсон. Второй звездой был признан Сергачев, третьей - Бовилье.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли проводятся на арене в Эдмонтоне.