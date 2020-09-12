"Бостон" вышел в финал плей-офф Восточной конференции НБА

ТАСС, 12 сентября. "Бостон" обыграл "Торонто" в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 92:87.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Бостона" Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. У "Торонто" больше всех очков набрал разыгрывающий Фред Ванвлит (20). Форвард команды Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл (13 очков, 11 подборов).

"Бостон" выиграл серию со счетом 4-3. Последний раз команда выходила в финал Восточной конференции в сезоне-2017/18, где уступила "Кливленду" (3-4). За выход в решающий раунд плей-офф "Бостон" поборется с "Майами". "Торонто" сложил с себя полномочия чемпиона НБА.

В другом матче дня "Лос-Анджелес Клипперс" проиграл "Денверу" (105:111). Счет в серии стал 3-2 в пользу "Клипперс". Самым результативным игроком матча стал форвард "Клипперс" Кавай Леонард (36 очков). Центровой "Денвера" Никола Йокич оформил дабл-дабл (22 очка + 14 подборов), а защитник Джамал Мюррей набрал 26 очков.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.