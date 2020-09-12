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US Open

Медведев надеется, что следующий US Open пройдет со зрителями

Текущий турнир проводится без болельщиков из-за пандемии коронавируса
Даниил Медведев AP Photo/Seth Wenig
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Seth Wenig

ТАСС, 12 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев выразил надежду, что следующий розыгрыш US Open пройдет с болельщиками на трибунах. Об этом спортсмен написал на своей странице в Twitter.

В ночь на субботу 24-летний россиянин уступил австрийцу Доминику Тиму со счетом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). По ходу прошлогоднего розыгрыша у Медведева возник конфликт с местными болельщиками, которые освистывали его на каждом матче. Напряженные взаимоотношения продолжались между сторонами до финала, после него теннисист поблагодарил зрителей и получил порцию аплодисментов. Текущий турнир проходит без зрителей из-за пандемии коронавируса.

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"Я разочарован, так как вел в двух сетах. Однако стоит похвалить Доминика [Тима]. Спасибо турниру за прошедшие три недели. Увидимся в следующем году, надеюсь, соревнования пройдут при ревущей толпе, которая так меня любит", - написал россиянин.

Медведев располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В его активе семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше US Open он дошел до финала, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

Соревнования завершатся 13 сентября. В финале Тим сыграет с немцем Александром Зверевым.

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