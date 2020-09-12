Медведев надеется, что следующий US Open пройдет со зрителями

ТАСС, 12 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев выразил надежду, что следующий розыгрыш US Open пройдет с болельщиками на трибунах. Об этом спортсмен написал на своей странице в Twitter.

В ночь на субботу 24-летний россиянин уступил австрийцу Доминику Тиму со счетом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). По ходу прошлогоднего розыгрыша у Медведева возник конфликт с местными болельщиками, которые освистывали его на каждом матче. Напряженные взаимоотношения продолжались между сторонами до финала, после него теннисист поблагодарил зрителей и получил порцию аплодисментов. Текущий турнир проходит без зрителей из-за пандемии коронавируса.