СМИ: японская футболистка Нагасато будет выступать за мужской клуб

ТАСС, 12 сентября. Японская нападающая Юки Нагасато получила разрешение выступать за мужской футбольный клуб. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Fox Sport Asia.

33-летняя Нагасато станет первой женщиной в стране, которая получила подобное разрешение. Футболистка будет выступать за полупрофессиональный японский клуб "Хаябуса Элевен". Команда играет в лиге префектуры Канагава.

Последним клубом Нагасато был американский "Чикаго". Также она выступала за японский "НТВ Белеза", немецкие "Турбине", "Вольфсбург", "Франкфурт", австралийский "Брисбен" и английский "Челси".

В составе женской сборной Японии Нагасато выигрывала чемпионат мира 2011 года. В активе спортсменки также серебряные медали Олимпийских игр 2012 года и мирового первенства 2015 года.