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Мировой футбол

СМИ: японская футболистка Нагасато будет выступать за мужской клуб

Спортсменка подпишет контракт с полупрофессиональной командой "Хаябуса Элевен"
Юки Нагасато AP Photo/Karl B DeBlaker
Описание
Юки Нагасато
© AP Photo/Karl B DeBlaker

ТАСС, 12 сентября. Японская нападающая Юки Нагасато получила разрешение выступать за мужской футбольный клуб. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Fox Sport Asia.

33-летняя Нагасато станет первой женщиной в стране, которая получила подобное разрешение. Футболистка будет выступать за полупрофессиональный японский клуб "Хаябуса Элевен". Команда играет в лиге префектуры Канагава.

Последним клубом Нагасато был американский "Чикаго". Также она выступала за японский "НТВ Белеза", немецкие "Турбине", "Вольфсбург", "Франкфурт", австралийский "Брисбен" и английский "Челси".

В составе женской сборной Японии Нагасато выигрывала чемпионат мира 2011 года. В активе спортсменки также серебряные медали Олимпийских игр 2012 года и мирового первенства 2015 года.

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