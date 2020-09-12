Теннисист Тим назвал победу над Медведевым на US Open одной из самых тяжелых в карьере

ТАСС, 12 сентября. Победа над российским теннисистом Даниилом Медведевым в полуфинале US Open стала для Доминика Тима самой тяжелой в матчах без проигранных сетов. Об этом австриец заявил на послематчевой пресс-конференции .

В субботу Тим обыграл Медведева в полуфинале US Open со счетом 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5), не позволив 24-летнему россиянину во второй раз подряд выйти в финал турнира.

"У меня не было бы шансов, играй я в его ритме, потому что он не ошибается. Поэтому я старался разрушить его игру, подрезая мяч, давал высокие мячи с сильной подкруткой, - сказал Тим. - Помимо всего этого, матч получился великолепным и прошел на очень высоком уровне. Это, наверное, моя самая тяжелая победа в матче, где я не уступил ни сета".

В финале 27-летний австриец, который посеян на турнире под вторым номером, сыграет с немцем Александром Зверевым (пятый номер посева). Тим впервые вышел в финал US Open, ранее он доходил до финала Открытого чемпионата Австралии и дважды - до финала Открытого чемпионата Франции (2018, 2019).

Финальная встреча пройдет 13 сентября.