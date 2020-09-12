Руководство "Урала" ставит перед клубом задачу выйти в еврокубки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Руководство екатеринбургского футбольного клуба "Урал" ставит перед клубом задачу играть в еврокубках. Для ее достижения требуются более серьезная финансовая поддержка и несколько лет работы, сообщил журналистам председатель совета директоров клуба Дмитрий Пумпянский.

"Задача играть в еврокубках - это реальная задача. Два сезона подряд были близки к осуществлению цели, в этом году немного не хватило. Такие шансы есть и такая задача стоит, но она должна решаться целенаправленной системной работой, на которую требуется время. <…> Без серьезного бюджета клубу эту задачу не выполнить", - сказал он.

Пумпянский добавил, что в совете директоров созданы новые структуры, в частности, комитет, который будет анализировать финансово-экономические последствия покупки и продажи игроков.

В сезоне-2018/19 "Урал" уступил московскому "Локомотиву" (0:1) в финале Олимп - Кубка России, в сезоне-2019/20 екатеринбуржцы проиграли в полуфинале турнира "Химкам" (1:3). Победитель Кубка России получает прямую путевку в групповой этап Лиги Европы в следующем сезоне.

В сезоне-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги "Урал" располагается на 11-м месте в турнирной таблице после шести туров. В седьмом туре екатеринбуржцы примут "Химки" 12 сентября, встреча начнется в 16:30 мск.